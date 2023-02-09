Mardin Artuklu Belediyesi’nden yardım sevkiyatı

Mardin Artuklu Belediyesi ekipleri, AFAD ile koordineli bir şekilde deprem bölgesine yaşam malzemesi ve iş makinası sevkiyatını sürdürüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede koordinasyonunda yürütülen yardım sevkiyatında, battaniye, su, gıda, ısıtıcı, temizlik ve ekmek gibi temel yaşam malzemeleri afet bölgesine gönderiliyor. Ayrıca afet bölgesine çok sayıda iş makinası ve ekipmanlar da sevk edildi.

VATANDAŞLARDAN DESTEK

Artuklu Belediyesinin yardım seferberliğine Mardinli vatandaşlar da destek vererek yardımlarının afet bölgesine gönderilmek üzere belediyeye teslim etti. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana binlerce yaşam malzemesi afet bölgesine sevk edildi.

Depremin yaşandığı ilk dakikalardan itibaren depremden etkilenen 10 il için seferber olduklarını ifade eden Başkan Mehmet Tatlıdede, yardımların hız kesmeden devam edeceğini ifade etti.

Başkan Tatlıdede, yardım seferberliğinde gece gündüz sürekli sahada olan ve hummalı bir çalışma yürüten Meclis Üyeleri ve Belediye Personellerine teşekkür etti.

Mardin Artuklu Belediyesi'nin afet bölgesine yardım seferberliği devam edecektir. İsteyen vatandaşlar yardımlarını Belediye binasında personellere teslim edebilir.