Mardin Artuklu Belediyesi ekipleri sağanak yağış mesaisinde

Mardin'in Artuklu Belediyesi ekipleri, Mardin genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan su taşkınları ve tıkanan su giderlerini açmak için çalışma yürütüyor.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'in Artuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte iki gündür etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan su taşkınlarını engellemek ve tıkanan giderleri aktif etmek için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Ekiplerin ilçenin dört bir yanında vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Tatlıdede, şunları söyledi:

"İki gündür yoğun bir şekilde kentimizde sağanak yağış etkisini sürdürüyor. Tabi yağışla birlikte bazı yollarımızda su giderlerinin tıkanmasından kaynaklı su taşkınları meydana geldi.

Ekiplerimiz ilk günden bu yana hummalı bir çalışma içerisindeler. Vatandaşlarımız mağdur olmaması için tüm ekiplerimizi seferber etmiş durumdayız."