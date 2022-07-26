Mardin Artuklu Belediye Başkanı istifa etti

Mardin'in Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, görevinden istifa ettiğini açıkladı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Mardin'de AK Parti belediyesi olan Artuklu ilçesinde Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda sağlık sorunları nedeniyle istifa ettiğini bildirdi.

Tutaşı, paylaşımında, bundan sonraki siyasi hayatında partisinin bir neferi olarak devam edeceğini söyledi