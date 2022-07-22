Mardin 2. OSB'de altyapı hazır

Mardin'in istihdam ve ekonomisine ciddi katkı sağlayacak 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı.Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Dicle Kalkınma Ajansı aracılığıyla uygulanan Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında finanse edilen Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki çalışmalar son sürat devam ediyor. Bu kapsamda su, elektrik, Telekom altyapısı ve yol yapım işlerinin tamamlanırken 5 bini aşkın kişinin istihdam edileceği OSB’de yatırımcılar fabrika binalarını kurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Teşvik uygulaması, coğrafi konumu ve genç nüfusu dolayısıyla yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nde gıda, tekstil, plastik, okul, çağrı merkezi, makine, kimya, elektrik, geri dönüşüm, mobilya, inşaat, medikal ve sağlık sektörlerinde yatırımların gerçekleşeceği 70 parselin tamamının tahsisi yapıldı.

Yatırımcılara yer tahsisinin sağlandığı OSB’de 23 parselde temel atma çalışmaları yapılırken 25’inin proje 22’sinin ise fizibilite çalışmaları hızla devam ediyor.

2.Etap için başvurular alınmaya başlandı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş’ın gayretleriyle yerli ve yabancı yatırımcılardan gelen yoğun talepleri karşılamak için alanın genişletilmesi amacıyla 2. Etap için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına yapılan başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla birlikte yatırımcıların başvuruları alınmaya başlandı. Organize Sanayi Bölgesi'nin 2.Etabı içinde şuana kadar 30 girişimcinin yatırım başvurusu alındı.