MANULAŞ personelinden örnek davranış

Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş.’nin Eski Garaj Otoparkı’nda görevli personelleri, otoparkta kontrol amaçlı gerçekleştirdikleri devriye esnasında içerisinde yüklü miktarda para bulunan cüzdan düşürüldüğünü fark ederek, sahibinin bulunması amacıyla cüzdanı emniyet görevlilerine teslim etti.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi iştiraki MANULAŞ A.Ş: tarafından işletilen Eski Garaj Otoparkı’nda görevli personeller, kontrol amaçlı gerçekleştirdikleri devriye esnasında otopark içinde cüzdan düşürüldüğünü fark etti. İçerisinde yüklü miktarda para olduğunu gören personeller, cüzdan sahibinin bulunması amacıyla cüzdanı polislere teslim ettiler.

MANULAŞ personelinin örnek davranışı, vatandaşlardan tam not aldı.