Mantar avcıları Bursa İnegöl'de buluştu

Bursa'da İnegöl Belediyesi, güçlü bir besin kaynağı olmasına rağmen aynı zamanda zehirli türleriyle telafisi olmayan zararlara yol açabilen mantar konusunda bir farkındalık oluşturmak adına, yüzde 49’u ormanlarla kaplı olan ve mantar popülasyonu yüksek İnegöl’de “Mantar Toplama ve Tanıtım Etkinliği” düzenledi.BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi, Cumartesi günü bölgede daha önce gerçekleşmemiş özel bir organizasyona ev sahipliği yaptı. İnsanlığın ilk çağlarından itibaren güçlü bir besin kaynağı olarak görülen ve tüketilen, ancak aynı zamanda zehirli türleriyle telafisi olmayan zararlara yol açabilen mantar konusunda hem vatandaşların bilgilenmesi hem de farkındalık oluşturulması adına “Mantar Toplama ve Tanıtım Etkinliği” düzenlendi.

Yüzde 49’u ormanlarla kaplı olan ve mantar popülasyonu yüksek olan İnegöl’de Türkiye Mantar Avcıları grubu iş birliğinde Mikologlar, Amatör Mantar Uzmanları ve bu işe gönül vermiş grupların katılımıyla yapılan etkinlik, büyük ilgi gördü.

İNEGÖL ORMANLARINDA MANTAR AVCILIĞI YAPILDI

Yeniceköy Mahallesinde bulunan DOSTUM Tesisleri merkezli yapılan organizasyonda, Cumartesi sabahı ülkenin dört bir yanından mantar avcıları bir araya geldi. Buradan otobüslerle ormanlık alana götürülen mantar avcıları hem İnegöl’ün eşsiz doğasını keşfetme imkanı buldu hem de İnegöl ormanlarında mantarlar avcılığı yaparak çeşitli türlerde mantar topladı.

Burada İnegöl ormanlarında bulunan mantarlar hakkında vatandaşlara bilgilendirmeler yapılıp hangi mantarların zehirli hangilerinin zehirsiz olduğu anlatıldı.

Mantar tanıtım etkinliğine Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı.

Burada kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Taban, “Şehirlerin aslında çok önemli imkanları, fırsatları var. Bunlardan da farkında olan insanlar istifade edebiliyor. Bu organizasyon bölgemizde mantarla ilgili yapılan ilk etkinlik. Bu konuda bir farkındalık oluşturmak istedik. Dönem dönem bunlarla ilgili yaptığımız paylaşımlara da hoş olmayan yorumlar yapıldığını gördük. Bütün iş bitti de sıra mantara mı geldi gibi… Elhamdülillah bizler ne yaptığımızı biliyoruz, ne yaptığımızın farkındayız. Her türlü fikre saygı duyuyorum ancak biz ne yaptığımızın farkındayız” dedi.