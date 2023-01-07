Mansur Yavaş'tan 'gaz' veren müjde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın Türkiye’de ilk kez geçen sene başlattığı doğal gaz desteği bu sene de devam ediyor.ANKARA (İGFA) - Sosyal yardım alan 180 bin 214 ailenin Başkent Kartlarına aile başı 500 TL olmak üzere toplam 90 milyon 107 bin TL tutarında doğal gaz destek ödemesi yapıldı.

Başkentte her çocuğun eşit fırsatlardan yararlanması için internet ve kırtasiye desteği gibi pek çok konuda Türkiye’ye örnek olan uygulamaları hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, geçen sene başlattığı doğal gaz desteğini bu sene de devam ettiriyor.

TOPLAM 90 MİLYON 107 BİN TL ÖDEME

Başkan Mansur Yavaş’ın “Hiçbir çocuk üşümesin” diyerek Türkiye’de ilk kez geçen sene başlattığı uygulama kapsamında sosyal yarım alan 180 bin 214 ailenin Başkent Kartlarına 90 milyon 107 bin TL tutarında doğal gaz ödemesi yapıldı.

Sadece doğal gaz harcamalarında kullanılmak üzere yatırılan 500 TL destek ödemesini alan aileler, Başkent Kartları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğal gaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek.