Mansur Yavaş Sincanlı muhtarlarla buluştu

Sincanlı muhtarlar ile bir araya gelerek, talep ve sorunlarını dinleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Önceliğimizi belediyelerin yapması gereken acil işleri yapmak üzerine kurduk" dedi.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi katılımcılık anlayışı doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Sincan Harikalar Diyarı Yaşlılar Lokali’nde Sincanlı muhtarlar ile bir araya geldi. Yavaş, bölgede hayata geçecek projeler hakkında bilgi verirken bir yandan da muhtarların tek tek sorun ve taleplerini dinleyerek ilgili daire başkanlarına yönlendirdi.

ABB bürokratları, daire başkanları ve genel müdürlerin de katıldığı toplantı, Fen İşleri Daire Başkanlığı ve ASKİ Genel Müdürlüğü bölge şeflerinin yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermesiyle başladı.

“ÖNCELİĞİMİZİ BELEDİYELERİN YAPMASI GEREKEN ACİL İŞLERİ YAPMAK ÜZERİNE KURDUK”

Sincan bölgesinde hayata geçecek projeler hakkında muhtarlara bilgi veren Yavaş, sorunları da dinleyip görüş alışverişinde bulunarak, “2019 yılında seçildikten sonra ilçeleri dolaşmaya başladık ve oralardaki değerli muhtarlarımızın taleplerini aldık. Öncelikle şu sözü vermiştik; açıktan akan kanalizasyon kalmasın. Mümkün olduğu kadar muslukların hepsinden, su yoksa bulamıyoruz bazen ama yakında su varsa bütün hanelerin evinden su akacak şekilde önceliğimiz bunlar dedik. Çalışmalarımızı yaparken de o öncelikten gittik. Hiçbir zaman nerede ne oy çıkmış onların hiçbirine bakmadık. Önceliğimizi belediyelerin yapması gereken acil işleri yapmak üzerine kurduk. Sosyal yardım alan sayısı 208 bine çıktı. Her ay düzenli olarak onlara desteklerimiz devam ediyor” diye konuştu.

“HAYALİ PARA HARCAMAYACAĞIZ. HAYALİ PROJEMİZ YOK”

Tüm konuşma boyunca ayakta durarak bilgi veren Yavaş, “Başkanım oturun yoruldunuz” diyen muhtarlara, “Mahkemeye çıktığın zaman hesap verirken ayakta ifade verilir. Onun için ben ayakta ifade veriyorum” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Sincan’dan Ankara'ya ulaşımın daha da çabuklaşması, güzelleşmesi için çalışmalarımız da devam ediyor. Saraycık Yolu bitecek. Alcı bölgesindeki evler terk edilmiş gibi, inşallah orayı da tekrar ayağa kaldırıyoruz. Yüzme havuzunun da projesi bitti, ihaleye gidilecek. Büyük bir kreş yapılıyor. Hayali para harcamayacağız. Hayali projemiz yok. En büyük projemiz seçimlerden önce söyledik Ankara halkını zengin etmek. Yurtdışından bitki getirmek yok, ağaç getirmek yok. Kendi bütçemiz, imkânlarımız oranıyla bir hemşehriniz olarak bu dönemde daha önce yapılmamış ne varsa hepsini yapıp bitirip görevimizi o şekilde tamamlamak istiyoruz. İyi niyetli çalışıyoruz. Hep beraber Ankara’yı yönetmek istiyoruz. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum.”