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Mansia'da atıksular sürekli kontrol altında

GÜNDEM 06.03.2024, 16:49
Mansia'da atıksular sürekli kontrol altında

Atık suların çevreye zarar vermemesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, 17 ilçede bulunan işletmeler ve sanayi kuruluşlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Endüstrinin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan çevre sorunları noktasında gerekli önlemleri alarak çalışmalarını aralıksız yürüten MASKİ Genel Müdürlüğü, atık suların denetimlerini tüm hızıyla sürdürüyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na bağlı Ruhsat Denetim Koruma ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Çevre Kanunu’ , ‘İSKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’ ,  ‘Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği’ ve ‘MASKİ Atık Suların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği’ hükümleri doğrultusunda sanayi kuruluşlarına gerekli ve sürekli denetim yapılıyor.

Ruhsat Denetim Koruma ve Laboratuvar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından atıksu analiz sonuçlarının yönetmelikte belirtilen deşarj limitlerine uygun olması halinde Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı (DKKR) düzenleniyor. Ruhsat verilen işletmelerin her yıl düzenli olarak endüstriyel nitelikli atıksularından kontrol numunesi alınarak, deşarj limitlerine uygunluğun sürekliliği de kontrol ediliyor. Ayrıca; endüstriyel nitelikli atıksu oluşturmayan veya kanalizasyona sadece evsel nitelikli atıksu deşarj eden işletmeler için de ‘Deşarj Kalite Kontrol Ruhsatı Gerekli Değildir Belgesi’ düzenleniyor.

TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN DENETİMLERİMİZ SIKLAŞTI

MASKİ Genel Müdürlüğü’nün denetim faaliyetlerini hızlandırdığını söyleyen Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “17 ilçemizde sanayi kuruluşlarından kaynaklanan atık su kirliliğini önlemek adına gerekli çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız denetimlerle, kanalizasyon sistemimiz ile dünyanın sayılı ovalarından olan Gediz Ovası ve Gediz Nehri ile Bakırçay’daki kirlilik probleminin çözümü noktasında önemli bir rolü bulunan Atıksu Arıtma Tesislerimizin verimli çalışmasını sağlıyoruz. Temiz bir çevre ile Manisa’nın geleceğini güvence altına alıyoruz” dedi.

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