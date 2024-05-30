Manisa’nın ilk ve tek  gönüllü festivali yapılıyor

Manisa merkezli olarak 5 yıldır birçok şehirde de temelinde eğitim fırsat eşitliği ile toplum yararına çeşitli alanlarda sadece gönüllülük ile projeler gerçekleştiren Umut Vagonu topluluğu Manisa’da bir ilke daha imza atıyor.MANİSA (İGFA) - Umut Vagonu kurucusu Arzu Şahin Ünal ‘Yıllardır binlerce gönüllümüz ile sayısız toplum çalışmaları gerçekleştirmekteyiz. Karşılıksız olarak 7’den 70’e her kesimden sadece gönüllülerimizin desteği ile her geçen gün yaşanılabilir bir toplum felsefesini daha çok kişiye yaymaktayız. Bu yılda diğer yıllarda olduğu gibi sayısız proje gerçekleştirdik ve haklı gururunu yaşıyoruz. Tüm yılın yorgunluğunu 1 haziran cumartesi gönüllü buluşmasında atacağız. Bu sefer de kendimiz için toplanacağız. Fazlasıyla hak ettik. Manisa’da bir ilki gerçekleştiriyoruz, birçok çeşit insanın bir arada birbirini ötekileştirmeden var olabileceği alan yaratıyoruz. İçerisinde bir çok atölyenin var olacağı ve epeyce kalabalık olacağımız gönüllü festivaline şartsız koşulsuz herkesi bekliyoruz" şeklinde konuştu.