Manisalılar deprem bölgelerini ısıtacak

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerimiz, Köprübaşı ilçemizde budadıkları ağaçlardan çıkan ve vatandaşın desteği ile toplanan odunları düzenleyerek deprem bölgesine göndermek için hazırladı.MANİSA (İGFA) - Kahramanmaraş’ta yaşanan ve 10 ilde etkili olan deprem felaketi tüm Türkiye’nin yüreğini dağladı.

Tek yürek olan Türkiye, deprem bölgesine yardım ulaştırmak için adeta seferber oldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de ilk günden itibaren bölgede yaşayan vatandaşların her an yanında oldu ve olmaya da devam ediyor. Son olarak Köprübaşı ilçesinde budanan ağaçlardan çıkan ve vatandaşın desteği ile toplanan odunlar deprem bölgesine gönderilmek üzere hazırlandı.