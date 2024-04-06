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Manisalılar, Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek öncülüğünde Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında iftar yemeği düzenlendi Binlerce Manisalının katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinin ardından Manisalılara seslenen Başkan Ferdi Zeyrek, Bayramda 3 gün boyunca vatandaşların ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanacağının müjdesini verdi

GÜNDEM 06.04.2024, 12:00
Manisalılar, Büyükşehir'in iftar sofrasında buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek öncülüğünde Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında iftar yemeği düzenlendi. Binlerce Manisalının katılımıyla düzenlenen iftar yemeğinin ardından Manisalılara seslenen Başkan Ferdi Zeyrek, Bayramda 3 gün boyunca vatandaşların ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanacağının müjdesini verdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kadir Gecesi dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında iftar yemeği verdi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek öncülüğünde gerçekleşen iftar yemeğine Başkan Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, Manisa Büyükşehir Belediyesi personelleri ve binlerce Manisalı vatandaş katıldı. İftar öncesinde Manisa Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından musiki dinletisi düzenlendi. Akşam ezanı ile birlikte eller semaya açılarak dua edildi, oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bir konuşma yaptı.

BAŞKAN ZEYREK’TEN BAYRAMDA ÜCRETSİZ ULAŞIM MÜJDESİ

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, iftar sonrasında yaptığı konuşmada, “Sevgili dostlarım, sevgili hemşerilerim. Hepinizin ayaklarına sağlık. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecede soframızı paylaştık. Bu gece Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece. Tüm duaların kabul olduğu bu mübarek gecede ben de şöyle dua ediyorum. İnşallah Allah’ım beş yıl boyunca Manisa’mıza layıkıyla hizmet etmeyi bizlere nasip eder. İnşallah halkımın parasını halk için harcamayı bizlere nasip eder. Attığımız her imzada 1 buçuk milyon insanın vebalini taşımayı nasip eder. Bu süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin kapısı 7/24 vatandaşlarımıza açık olacak. Her zaman misafirimizsiniz, misafirim olacaksınız. Bu sofraların daim olması dileğiyle, sağlıkla, sıhhatle önümüzdeki günlerde yaşayacağımız Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Nice nice bayramları inşallah hep birlikte mutlulukla sağlıkla yine bu sofralarda yine güzel Manisa’da hep birlikte kutlamak bizlere nasip olsun. Önümüzdeki haftadan itibaren de mesir şenlikleri haftası başlayacak. Sanatçılar gelecek, şehrimin dört bir yanında karnaval havasını bu yıl hep birlikte kutlayacağız. Sizlere küçük bir sürpriz yapalım istedik. Bayramda Manisa Büyükşehir Belediyesinin sizlere ufak bir hediyesi olarak, şehrimizin her yerinde ulaşım 3 gün boyunca ücretsiz olacak. Güle güle, çoluğunuz çocuğunuzla, ailenizle, her yere gidin herkesle bayramlaşın ve rahatça gezebilin diye böyle bir şey düşündük. Böyle bir bayram hediyesi Manisa‘mızdaki 1 buçuk milyon insanımıza vermek istedik. Artık devletin parası halkımın parası bundan sonra her zaman bu şekilde halk için kullanılacak. Hep birlikte böyle Halil İbrahim sofralarında buluşmayı diliyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, tekrardan hayırlı bayramlar diliyorum” diye konuştu. Başkan Zeyrek, konuşmasının ardından sema gösterisini izledi. Vatandaşların hatıra fotoğrafı isteklerini de geri çevirmeyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, bol bol hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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