Manisalı üreticiye şimdi de 'zeytin kasası' desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsala desteğini sürdürmeye devam ederken, il genelinde üreticilere vereceği 72 bin zeytin kasası dağıtımına düzenlenen törenle Akhisar ilçesinde başladı. 16 bin 800 adet zeytin kasası törenle teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmanın artması için üreticilere desteğini sürdürüyor.

Akhisar ilçesindeki zeytin üreticilerinin ürünlerinin kalitesinin korunması, bu amaçla plastik kasa kullanımının artmasını sağlamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi, Akhisar’da düzenlenen törenle zeytin üreticilerine 16 bin 800 adet zeytin kasasını teslim etti.

Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akboğa, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından il genelinde 72 bin adet, Akhisar ise 12 bin zeytin kasası teslim edileceğini belirterek, hayırlı olsun dileklerini iletti.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Doğan Ensivri, Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin meclis üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, bu yıl koç dağıtımı ile üzümcüye verdiği destekle, sahada, tarımın her tarafındaki üreticilere 70 milyon liraya yakın bir bütçe ile desteğini her zaman gösterdiğini söyledi.

Şu anda 72 bin adet kasanın ilçelere sevkiyatları yapıldığını, Akhisar için ayrılan kasa miktarının 16 bin 800 adet olduğunu ifade eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta,"Çalışmalarımız sadece bununla devam etmiyor. Küçük üreticilerimize katkıda bulunabilmek amacımız. 10 kasanın ihtiyacı karşılamayacağının farkındayız ama 72 bin kasanın ciddi bir bütçe ve bu durumlarda nakliyesi, organizasyonuyla büyük ve önemli olduğunu hatırlatmak isterim. Büyük firmalar büyük üreticilere belki kasa desteği sağlıyor ama küçük üreticiler bu kasalara ulaşmakta zorlanıyor. Asıl vurgulamak istediğimiz hasatta çuval kullanımı yerine kasa kullanımının sağlanması. Benzer bir çalışmayı geçen ay üzüm üreticilerimiz için yaptık. Orada da yaklaşık 100 bin adet sepeti üzüm üreticileriyle buluşturduk. Sene başında 200 damızlık koç 20 tekeyi üreticilerimize temin ettik. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün talimatıyla yılbaşından sonra Tarım İl Müdürlüğümüz ile birlikte 500 adet damızlık koç alımı için TİGEM ile yazışmalarımız tamamlandı. İlimize tahsisatı yapıldı, büyük ihtimalle Şubat, Mart aylarında 500 adet damızlık koçu hayvan üreticileri ile buluşturmayı hedefliyoruz" diye konuştu.