Manisalı üreticilere Büyükşehir desteği Saruhanlı'da sürdü

Manisa Büyükşehir Belediyesi hasat döneminde üreticilerin kullanımı için dağıtıma başladığı koruyucu ekipmanlar, Saruhanlı ilçesinde Büyükbelen, Heybeli ve Alibeyli Mahallelerindeki üreticilere de teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Manisa tarımının artması ve geliştirilmesi için kırsal kalkınmaya ve üreticilere desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin güvenle hasat yapmaları için sürdürdüğü koruyucu ekipmanların dağıtımını Saruhanlı ilçesinde sürdürdü.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta ile birlikte Saruhanlı ilçesine bağlı Büyükbelen, Heybeli ve Alibeyli mahallerinde zeytin hasadında çalışan üreticileri ziyaret ederek, koruyucu ekipmanlarını teslim etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, hasat yapan çiftçileri tarlalarında ziyaret etti. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten, kolaylıklar dileyen, bereketli bir hasat temennisinde bulunan Öztozlu ve beraberindeki heyet, plastik sepet, bez çanta, eldiven, şapka, bere, maske, yağmurluk ve gözlükten oluşan koruyucu ekipmanları, zeytin hasadındaki üreticilere dağıttı. Heybeli Mahallesi Muhtarı Mehmet Çiftçi ve Büyükbelen Mahallesi Muhtarı Ethem İşler’in de eşlik ettiği ziyaretlerde üreticiler yapılan desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.