Manisalı üreticiler kendi yemini kendi üretecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ‘Kendi Yemini Kendin Üret Projesi’ kapsamında yüzde 75 hibe ile Ryegrass (Süt Otu) Tohumu ve 5’li Karışım Yem Bitkisi (%35 Macar Fiği, %35 Yem Bezelyesi, Tritikale, Kılçıksız Buğday, Kışlık Yulaf) Tohumu desteklemesi projesini başlattı.MANİSA (İGFA)- Yerelde kalkınmanın sağlanması amacıyla 2022 yılında 70 milyon liralık bütçesini kırsal alandaki proje ve hizmetlerine ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin yüzünü güldürecek bir çalışmayı daha hayata geçirdi.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından temin edilen 30 tonluk yem tohumu; Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırtık Şantiyesi’nde düzenlenen törenle ilçelere gönderildi. Yem tohumu dağıtımına Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, MHP İl Başkan Yardımcısı Muammer Babuş, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, meclis üyeleri ve şube müdürleri katıldı.

Proje hakkında bilgilendirmede bulunan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa Büyükşehir olarak bu sene uygulamaya başladığımız Kendi Yemini Kendin Üret projesi kapsamında 30 ton yem bitkisi tohumunu ilçelere sevk ettiklerini belirterek, "270 üreticimiz projeden faydalanıyor. İlçelerimizde, İlçe Muhtarlık İşleri Müdürlükleri aracılığıyla çiftçilerimize teslim edilecek ve toprakla buluşacak. Umarım bizde bu şekilde yem açığına bir katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Güzgülü de 270 üreticinin faydalanacağı 30 tonluk yem bitkisi tohumu dağıtımının hayırlı olmasını diledi.