Manisalı itfaiyecilere 'drone' ehliyeti

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri Zafer Kalkınma Ajansı’nın destek verdiği proje kapsamında almış oldukları drone eğitimlerini başarıyla tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personelleri eğitimlerine tüm hızıyla devam ediyor.

Alınan eğitimler ile hizmet kalitesini arttıran itfaiye personelleri kazanımlarına bir yenisini daha ekleyerek almış oldukları drone eğitimlerini tamamladı. Zafer Kalkınma Ajansı’nın desteklediği proje kapsamında drone eğitime başlayan 21 personel, sınavlarda başarılı olarak ehliyetlerini almaya hak kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu’nun katılımıyla düzenlenen törenle itfaiye personellerine ehliyetleri teslim edildi.

Törende İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da yer aldı.

Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, hayırlı olsun dileklerini iletirken, alınan ehliyetlerin hayırlı işlerde kullanılması temennisinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal ise, 21 personelin drone eğitimlerinde başarılı olduğunu belirterek, “Projenin hayata geçmesinde emeği olan Gönüllü İtfaiyecilerimizden Emine Özdemir, proje başvurusunda bulundu. Kendisi de eğitimlere katıldı. Sınav Ankara’da gerçekleştirildi. Bütün arkadaşlarımız, hem teorik hem de pratik sınavlarda başarılı olarak, ehliyetlerini almaya hak kazandı. Zafer Kalkınma Ajansı’na da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Emeği geçmesinden dolayı da Emine Özdemir’e teşekkür ediyoruz” dedi.