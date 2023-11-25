Manisa zabıtası fırsatçılara göz açtırmadı

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde il dışından gelen seyyar çiçek satıcılarına yönelik çalışma yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla şehir dışından gelen ve usulsüz bir şekilde seyyar çiçek satıcılığı yapanları tespit ederek gerekli cezai işlemleri uyguladı. Uygulama hakkında bilgi veren Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, “24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle şehrimize, dışarıdan çok sayıda seyyar çiçek satıcısı geldiği tespit edilmiştir.

Zabıta Dairesi Başkanlığı olarak böyle günlerde bunların yaşanacağını bildiğimizden sivil seyyar çiçek satıcısı ekipleri oluşturmak suretiyle yoğun bir çalışma içine girilmiştir. Günün önemi açısından okul önleri takibe alınmış olup, tüm çarşı merkezinde çok sayıda seyyar satıcının çiçeklerine el konulmuştur. Amacımız, vergisini ödeyen esnafımızın mağduriyetinin giderilmesi adınadır. Bu tür usulsüz ve vergisiz satıcılarla mücadelemiz devam edecektir” diye konuştu.