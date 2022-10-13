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Manisa Yunusemre'ye iki yeni GES geliyor

GÜNDEM 13.10.2022, 12:49
Manisa Yunusemre'ye iki yeni GES geliyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Güneş Enerji Santrali yatırımlarına yenilerini eklemek için gün sayarken Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de 6 megavat gücünde olacak yeni 2 tesisle ilgili güncel bilgileri kamuoyunun bilgisine sundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Yunusemre Seyitli Mahallesine 5 megavat, Alaşehir Atıksu Arıtma Tesisine de 1 megavat gücünde GES inşa etmek için ihale tarihlerinin alındığı müjdesini paylaştı.

Başkan Ergün, Manisa Merkez Atıksu Arıtma Tesisi ile Yunusemre Seyitli Mahallesine kurulu gücü 2 megavat olan tesisler kazandırdıklarını yeni 2 tesis daha inşa etmek için de ihale tarihlerinin alındığını belirtti.

Başkan Ergün, meclis kürsüsünden yaptığı açıklamada, “Çevreci yatırımlarımızla ilgili bir müjdeyi daha buradan sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşa edeceğimiz yeni güneş enerji santrallerinin de EKAP’tan ihale tarihleri alındı. 24 Ekim’de Alaşehir Merkez Atıksu Arıtma Tesisine inşa edeceğimiz 1 megavatlık tesis için, 31 Ekim’de de Yunusemre ilçemiz Seyitli Mahallesine inşa edeceğimiz 5 megavatlık tesis için ihaleye çıkacağız” dedi.

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