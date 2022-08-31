Manisa Yunusemre'deki su sıkıntısını iddiasını yalanladı

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Karakoca Mahallesiyle ilgili olarak siyasi bir partinin il başkanı tarafından yapılan açıklamaya yanıt verdi. Karakoca Mahallesinde yaşandığı iddia edilen uzun süreli su kesintisi iddialarının gerçekdışı olduğu belirtildi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Karakoca Mahallesiyle ilgili siyasi bir partinin il başkanı tarafından yapılan açıklamaların gerçekdışı olduğunu belirterek, “Karakoca Mahallesinin alt ve üstyapısını yeniledik. Turgutalp’ten Karakoca’ya yeterli su ulaştırılmasını sağladık. Karakoca’da hiçbir zaman haberde belirtildiği gibi uzun süreli su kesintisi yaşanmamıştır” denildi.

Mahallelerine önemli yatırımlar yapıldığının altını çizen Karakoca Mahalle Muhtarı Yaşar Canyar, Manisa’nın Büyükşehir olmasıyla birlikte mahallemize hizmet yağmuru yapıldığını kaydetti.

Mahallelerine 10 kilometre mesafeden sondaj vasıtasıyla su getirildiğinin altını çizen Muhtar Canyar, “Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekiplerinin azimli ve başarılı çalışmalarıyla mahallemiz susuzluktan kurtuldu. 10 kilometre uzaktaki Turgutalp’ten mahallemize çekilen hat ile vatandaşlarımız suya kavuştu. Birçok şehirlerde olduğu gibi bizim mahallemizde de ufak tefek arıza ve patlaklar meydana geliyor, olmaması da mümkün değil. Bu arızaları da mahallemiz susuz kaldı diyerek lanse etmek doğru değil. Bazı vatandaşlarımızın ufak tefek sıkıntıları var ama iddia edildiği gibi köyümüzde ciddi bir su sıkıntısı yok” dedi.

Açıklamalarda suyun ne denli önemli olduğunu da vurgulayan Muhtar Canyar, “İçme suyunun önemini herkes gibi bizde çok iyi biliyoruz. Ama mahallemizde bazı vatandaşlarımız bu önemi dikkate almıyor. Vatandaşlarımız bağ bahçe sulayarak 60-70 ton içme suyu kullanıyor. Bunları da dile getirsinler. Ekiplerimiz zor şartlar altında 10 kilometre uzaktan bağ bahçe sulansın diye su getirmedi” dedi.

Mahalle Muhtarı Yaşar Canyar, mahallelerine yapılan yatırımlardan ötürü Başkan Ergün’ü, Karakoca’ya davet etti. Canyar, “Cengiz Başkanımı Karakoca’ya davet ediyorum. Gelirse bizi de mutlu eder. Şu yapılan hizmetleri Başkanımız da yerinde görür. Her istediğimizi yaptı” dedi.