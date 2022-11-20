Manisa Yunusemre'de Seyitli’nin çehresi değişiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Seyitli Mahallesinde 19 kilometrelik altyapı çalışmalarında son aşamaya geldi. 50 bin metrekarelik üstyapı işine hız kazandıran MASKİ, Seyitli’nin güzelliğine güzellik katmaya başladı. MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün kırsal mahallelerdeki alt ve üstyapı yatırımları Yunusemre ilçesinde de devam ediyor. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde başarıyla yürütülen 154 Mahalle Projesiyle Seyitli Mahallesinde de çalışmalar hızlı bir şekilde ilerliyor.

Mahallede 9 kilometrelik içme suyu hattı ile 10 kilometrelik kanalizasyon hattı çalışmalarında son noktaya gelindi. Altyapı çalışmalarının sona yaklaşmasıyla birlikte başlanılan 50 bin metrekarelik üstyapı işi de hız kazandı. Mahalleye daha sağlıklı içme suyu temini için 100 tonluk içme suyu deposu ve daha sağlıklı bir çevre için paket atık su arıtma da yapıldı.

Mustafa Gökmen, “Büyükşehrimize, Cengiz Başkanımıza altyapı hizmetlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Su depomuz oldu. Şebeke hatları yenilendi. Kanalizasyonlar yenileniyor. Bu hizmetler için çok teşekkür ediyoruz” dedi.