Manisa Yunusemre'de güvenli geçiş için 25 tonluk menfez

MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki dere geçiş noktasında yürüttüğü 25 tonluk menfez çalışmasını tamamladı. Yol geçişinin daha güvenli hale geldiği çalışma ile vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelindeki dere yataklarına yakın olan yerleşim yerlerinde araç ve yaya geçişlerini sağlıklı hale getirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye mahallesindeki dere geçiş noktasında 25 tonluk menfez çalışması tamamlandı. Kısa sürede tamamlanan çalışmalarla birlikte hem ulaşım tekrar güvenilir hale geldi hem de vatandaşların can ve mal güvenliği sağlandı.

Muradiye Mahalle Muhtarı EyüphanAykıran, “Muradiye mahallemizde bulunan dere yatakları ve yol geçiş noktalarımız MASKİ ekiplerinin çalışmaları ile güvenli hale geldi. Mahallemiz hem tarım alanlarına hemde sanayi bölgesine yakınlığından dolayı bazı noktalarda ciddi çalışmalar yapılması gerekiyordu. Bu çalışmaların devamında da yol geçiş bölgemize devasa büyüklükte yaklaşık 24 tonluk bir menfez çalışması yapıldı. Mahalle muhtarı olarak çağrımıza kısa süre içerisinde kulak vere Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’e hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyorum.