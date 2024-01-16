Manisa Yunusemre'de biriktirme havuzlarına temizlik

Ani yağışlarda taşkın riskine karşı önlem almak için çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy mahallesinde bulunan biriktirme havuzlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü sağanak yağış tehdidine karşı erken önlem almak ve daha sağlıklı bir çevre inşa etmek amacıyla il genelinde hizmetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri Yunusemre ilçesine bağlı Uncubozköy mahallesinde bulunan biriktirme havuzlarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, çeşitli nedenlerle biriken zararlı maddeleri topladı, suyun düzenli akışını sağladı. Çevre sakinleri de çalışmalardan dolayı MASKİ Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.