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Manisa yılın ilk desteğine bin ton gübre ile başladı

GÜNDEM 24.01.2023, 13:41
Manisa yılın ilk desteğine bin ton gübre ile başladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik 2023 yılı bütçesini 122 milyon TL olarak açıklamasının ardından yeni yılın ilk desteği 4 bin 877 üreticiye 1000 ton gübre desteği ile başlamış oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçilere 1000 ton gübre desteği, Manisa Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle üreticilere teslim edildi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Vali Yardımcısı Mustafa Özkaynak, Genel Sekreter Vekili Ali Öztozlu, MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MHP MYK Üyesi Mehmet Ödevli, MHP İl Başkan Yardımcısı Mehmet Baskak, Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten, Yunusemre İlçe Başkanı Cemal Kutlar, Genel Sekreter Yardımcıları, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları, İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Emniyet Müdür Yardımcısı Hüsnü Uz, Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Manisa Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Ertuğrul Aytaç, Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Geçtiğimiz yıl Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrılan 70 milyon TL’lik bütçe ile önemli çalışmalar yapıldığını belirten Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, bu destekle önemli projeleri hayata geçirme imkanı bulduklarını ve sahada kendilerine önemli avantajlar sağladığını dile getirdi.

'Çorbada tuzumuz olsun' düşüncesiyle, 70 milyon TL gibi bir bütçe ayırarak onlarca projeyi hayata geçirdiklerini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Çiftçilerimize 100 bin üzüm sepeti, 72 bin zeytin kasası, 150 bin adet meyve fidanı, 1.100 ton hububat tohumu, 100 bin şişe elma sirkesi, 200 adet damızlık koç ve 20 adet damızlık kıl keçisi, 30 ton yem bitkisi tohumu ve 48 bin metre sulama borusuyla birlikte üreticilerimizin satın almaları noktasında zorluk çektiği çeşitli makine ve ekipmanları alarak teslim ettik. Tabi bununla da kalmadık; üzüm bağlarına feromon tel tuzak asımından tarımsal sulama havuzlarının ve depolarının yapımına, tarımsal sulama göletleri, damla sulama ve taral doldurma tesislerimizden çiftçilerimize su teminine ve hayvan içme suyu göletlerine kadar üreticilerimize geniş yelpazede destekler sunduk. Bu anlayışla bizler de çiftçimizin yanında oluyoruz ve olmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

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