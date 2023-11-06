Manisa'ya Togg enerjisi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, TOGG’un markalarından olan Trugo Şarj İstasyonu şirketiyle imzaladığı sözleşme kapsamında şehir merkezinde 3 ayrı noktaya TOGG başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerle uyumlu olan şarj istasyonlarının kurulumunu gerçekleştirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ile TOGG’un markalarından olan Trugo Şarj İstasyonu şirketiyle yapılan sözleşme kapsamında şehirde uygun alanlara şarj istasyonu kurulum çalışması başlatıldı.

Yapılan çalışmalarla Manisa merkezinde Atatürk Gençlik Merkezi, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Atatürk Kent Park’ta aynı anda iki aracın şarj edilebileceği istasyonların kurulumu tamamlandı.

Türkiye’nin yerli otomobili TOGG başta olmak üzere tüm elektrikli otomobillerle uyumlu olduğu belirtilen şarj istasyonlarının Trugo uygulaması indirilerek, 7 gün ve 24 saat hizmet verdiği belirtildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde çevreci yatırımlara önem verdiklerini belirten Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, “Bu anlayışla Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’ün talimatıyla milli gururumuz TOGG’un markalarından Trugo firmasıyla ilimizde şarj istasyonu kurulması için sözleşme imzaladık. Hızlı şarj imkânı sunan ünite, başta TOGG olmak üzere tüm elektrikli araba modellerini de destekliyor. Bu nedenle tüm elektrikli araç sahipleri Atatürk Kent Park, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Atatürk Gençlik Merkezimizde kurduğumuz istasyonlarda araçlarını şarj edebilirler. Hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.