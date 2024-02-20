Manisa'ya raylı sistem geliyor

Manisa’da yeni dönem projelerine Raylı Sistem Hattını da ekleyen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, projenin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün, nefes kesen projelerinden biri de raylı sistem oldu. Proje ile ilgili detayları paylaşan Başkan Ergün, “Şehir içi ulaşımını rahatlatmak için bir diğer projemiz de Raylı Sistem Projesidir. Bu yatırımla, ulaşımda yeni bir projemizi daha hemşehrilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz.” dedi.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI İLE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile projenin detayları konusunda gerekli görüşmeleri yaptıklarını belirten Başkan Ergün, “Bu projenin hayata geçmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılmış olup, Ankara-İzmir hızlı tren hattının tamamlanmasına müteakip projenin şehrimize kazandırılması konusunda çalışmalara başlanacaktır. Ancak, projenin hız kazanması için, hızlı tren inşaatının bitmesini beklemeden hattı kullanabilmemiz adına da görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

MENEMEN – İZBAN HATTINA BAĞLANACAK Raylı sistemin güzergahı hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, “Raylı Sistem, şehir hastanesinin yanında inşa edeceğimiz Spil Kent Toplu Konutlarından başlayacak, OSB’ye kadar devam edecek, sonrasında Menemen-İZBAN hattına bağlanarak, İzmir ve Manisa arasında tren yolu ile de ulaşım sağlanabilecektir. Ayrıca yeni imar planı ile konut imarına açmış olduğumuz gelişme alanları da Raylı Sistemin kuzeyinde yer almakta olup, yeni imar sahalarındaki vatandaşlarımız da bu raylı sistemden faydalanabilecektir” dedi.