Manisa'ya 'dijital tuzak' cihazları kuruluyor

Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından eş finansmanı sağlanan ‘Tarımda Entegre Mücadelede Dijital Gözüm Projesi’ kapsamında dijital tuzak cihazlarının tanıtım toplantısı gerçekleştirildiMANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret Borsası’nda düzenlenen toplantıya Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta’nın yanı sıra Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yunus Bayram, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürü Gökmen Kaya, Salihli Ticaret Borsası Başkanı Yetiş Aksoy, ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürleri ile konu sorumlusu teknik personeller katıldı.

Tarımda Entegre Mücadelede Dijital Gözüm Projesi’ kapsamında dijital tuzak cihazlarının tanıtım toplantısında projeye ilişkin açıklamalarda bulunan Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, “Tarımsal üretimde; ürünün verim ve kalitesini etkileyen ve tarımsal ürünlere zarar veren zararlıların bölgedeki popülasyon yoğunluğunu, türlerini ve gelişimlerini erken zamanda uzaktan takip edebilmek için Demirci, Kula, Gördes, Selendi, Köprübaşı İlçelerimizde 25 adet yüksek teknoloji yöntemlerini kullanan yapay zeka temelinde oluşturulmuş dijital kameralı feromon tuzak cihaz sisteminin kurulumları gerçekleştirilecektir. Cihaz ile entegre zararlı mücadelesinde üreticilerin doğru zamanda doğru ilacı yeterli miktarda kullanarak ilaçlama yapmalarını sağlamak, gereksiz ilaçlamadan kurtarmak, ayrıca seçilen ilçelerimizde bitki zararlıları konusunda görev alan teknik personellerimizin kurulacak dijital tuzak cihazların kullanımı ile ilgili eğitim alması amaçlanmaktadır” diye konuştu.

Daire Başkanı Yılmaz Usta’nın konuşmasının ardından cihazların teslim ve kurulum ihalesini alan firma Temsilcisi Ersel Erdem, tuzakların tanıtımına yönelik bilgilendirmelerde bulundu. Firma tarafından Demirci, Kula, Gördes, Selendi, Köprübaşı ilçelerimizde zararlı takibi yapılacak meyve bahçelerinde 25 adet cihazın kurulum işlemleri gerçekleştirecek.