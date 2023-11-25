Manisa Turgutlu’da zeytin emekçilerine malzeme

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Turgutlu ilçesine bağlı Musalaryeniköy mahallesinde zeytin hasadı ve Sinirli mahallesinde biber hasadı yapan emekçileri ziyaret ederek, koruyucu malzeme dağıttı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde, tarım sektöründe çalışan emekçilere yönelik olarak başlatılan koruyucu malzeme dağıtımı Turgutlu ilçesinde devam etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Mustafa Eralp, mahalle muhtarları ve yetkili personel ile birlikte Turgutlu ilçesinde Musalaryeniköy Mahallesi'nde zeytin, Sinirli mahallesinde de biber hasadı yapan emekçilerle bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten heyet, tarım emekçilerinin iş sırasında kullanacağı plastik sepet, bez çanta, eldiven, toz maskesi, şapka, bere, yağmurluk ve gözlükten oluşan koruyucu malzemeleri takdim etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün öncülüğünde Manisa Büyükşehir Belediyesinin kırsal alandaki desteklerinden mutluluk duyduklarını belirten mahalle muhtarı Yıldıray Aktaş, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, tarım emekçisini unutmuyor. Bizler için de çok değerli bir hizmet. Desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.