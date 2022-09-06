Manisa Turgutlu'da üreticilere zeytin kasası desteği

Manisa'da üreticileri desteklemeye devam eden Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu'da da 210 üreticiye 2 bin 100 adet zeytin kasası desteğinde bulundu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin zeytinin hasat edilmesinin ardından fabrikaya ulaşıncaya kadar kaliteli bir şekilde muhafaza edilmesini sağlamak için hayata geçirdiği 'Zeytin Üreticilerine 72 bin Kasa Desteği' projesinde üreticiler desteklenmeye devam ediliyor.

Bu kapsamda Turgutlu'da da 210 üreticiye 2 bin 100 adet zeytin kasası düzenlenen törenle teslim edildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Turgutlu Muhtarlık İşleri Müdürü Necati Abalı, MHP Turgutlu İlçe Başkanı Halil Konuş, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Serkan Baş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Musa Çallı, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, törende konuşma yaparak Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınmanın sağlanması için gerçekleştirdiği desteklemeleri anlattı.

Başkan Cengiz Ergün'ün selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Öztozlu, "Bir önceki buluşmamızda üzüm üreticilerimize kelter dağıtmıştık. Bugün de zeytin kasası dağıtım töreninde bir aradayız. Başkanımız Cengiz Ergün'ün talimatlarıyla 2022 yılı için 70 milyon liralık rekor bütçeyi kırsal kalkınmaya ayırdık. Bunda en büyük payı 10 milyonluk bütçeyle sulama kooperatiflerimize 50 bin metre boru dağıtımı oluşturuyor. Onu da zeytin kasası dağıtımlarımızın ardından başlatacağız. Geçen ay 100 bin adet üzüm kelterini dağıttık. Ayrıca gübre, damızlık koç ve meyve fidanı gibi desteklerimiz oldu. 2022 yılında bunlar katlanarak devam edecek. Hayvan içme suyu göletleri noktasında çalışmalarımız artarak devam ediyor. Önümüzdeki ay hayvan üreticilerimiz için tohum desteğinde bulunacağız. Saymakla bitmeyecek projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. 70 milyonluk bu bütçe çiftçiyle buluşmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.