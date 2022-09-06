Manisa Turgutlu'da 20 kilometrelik grup yoluna asfalt

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı, Sivrice ve Baktırlı mahallelerinin bulunduğu yaklaşık 20 kilometrelik güzergahta viraj düzenleme, yol genişletme ve asfalt çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Yolların güvenliğinin ve konforunun arttırılması için çalışmalarına aralıksız devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Turgutlu ilçesinde bulunan Çıkrıkçı, Sivrice ve Baktırlı mahalleleri ile bağlılarının bulunduğu ve vatandaşların büyük sıkıntılar yaşadığı yaklaşık 20 kilometrelik güzergaha yeniden hayat veriyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince geçtiğimiz yıldan bu yana sürdürülen çalışmalar doğrultusunda yolda viraj düzenleme, yol genişletme, su geçişleri için koruge boru çalışması ile temel çalışmaları gerçekleştirildi.

Yolda dur-geç olarak tabir edilen durumun ortadan kaldırılmasının akabinde ise sathi kaplama uygulamasına başlanıldı. Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürü Serdinç Bulut, Turgutlu Muhtarlık İşleri Müdürü Necati Abalı ve Mahalle Muhtarları ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin grup yolunda yoğun mesai harcadığını belirten Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün önderliğinde proje ve yatırımların devam edeceğini söyledi.

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay da çalışmalarla ilgili bilgiler aktardı.

Daire Başkanı Kurtuluş Kuruçay, "Baktırlı ve Sivrice mahallelerimizin bulunduğu güzergahta mahallelerimizin bağlı yolları ile birlikte yaklaşık 20 kilometrelik bir güzergahta çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz yıl burada genişletme çalışmalarına başlamıştık. Yoğun virajlı bir bölgeydi. Virajları aldık, yolları genişlettik. Su geçişlerini sağlamamız gereken yerlerde koruge boru vasıtasıyla su geçişlerini sağladık. Zeminde de temel çalışmalarımız devam etmekteydi. Bu sene yine aynı çalışmaları devam ettiriyoruz. Üzerinden 1 kış mevsimi geçen bölgelerdeki sathi kaplama çalışmalarımızı başlattık. 20 kilometrelik güzergahın 8 kilometresinde sathi kaplama çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Kalan 12 kilometrelik güzergahın viraj almaları bitti. Koruge boru çalışmaları tamamlandı. Temel çalışmaları da tamamlanmak üzere. Hava şartları müsaade ettiği ölçüde bu güzergahtaki çalışmalarımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" diye konuştu.