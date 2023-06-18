Manisa su faturalarında 14. sırada

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, diğer Su ve Kanalizasyon İdarelerinin su faturaları üzerinden bakıldığında MASKİ’nin 30 Büyükşehir arasında Haziran ayı itibarıyla da su fiyatlarında 14’üncü sırada olduğunu belirtti.MANİSA (İGFA) - MASKİ Genel Müdürlüğü’nün 2023 yılı 1’inci Olağan Genel Kurulu İkinci Birleşimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Genel Müdür Burak Aslay da Genel Kurulda gündeme ilişkin yaptığı sunumda, diğer Büyükşehir Belediyelerinin su faturaları üzerinden örnekler verdi ve Haziran ayı su ücret tarifelerinde diğer illerle Manisa’nın olduğu yeri kıyasladı.

FATURANIN TAMAMINA BAKMAK GEREKİYOR

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, diğer Büyükşehir Belediyelerinin su faturalarını komisyon üyelerine de dağıttıklarını ifade ederek, “Sıralama yapılırken faturaya yansıyan tüm bedellerin dikkate alınması gerekir. Su bedeli, atık su bedeli ve bakım bedeli. Bakım bedellerine baktığımızda; Sakarya SASKİ 15 Lira, Tekirdağ TESKİ 11 Lira, Trabzon TİSKİ 4,5 Lira, Ordu OSKİ 14,72 Lira alıyor. MASKİ Genel Müdürlüğü ise herhangi bir bakım bedeli almıyor. İlçe Belediyelerinin Katı Atık Toplama Bedeli, Büyükşehir Belediyelerinin bertaraf bedeli, ÇTV ve KDV’leri dahil ettiğimiz zaman Haziran ayı fiyatlarına göre 14’üncü sıradayız” dedi.

Genel Müdür Aslay, açıklamalarının son bölümünde, gerçek kişilere ait su faturaları üzerinden aboneye yansıyan bedeller ile ilgili diğer illerden de örnekler verdi.

Aslay, tüm bedeller eklendiğinde Manisa’da 1 metreküp suyun 25,52 TL olduğunu ifade ederek, “İzmir’de vatandaşın kullandığı 1 metreküp su, tüm giderler dahil 63 TL. Diğer bir vatandaş, Aydın’da 2 metreküp suyu 79,39 TL’ye kullanmış. 1 metreküp su Balıkesir’de 25,55 TL, Tekirdağ’da 40 TL, Gaziantep’te 28 TL, Kocaeli’de 24 TL ve Ordu’da 35 TL fatura gelmiş. Sakarya’da 2 metreküp su kullanan vatandaş 65 TL, yani 1 Metreküpüne 32,50 Lira ödemiş. Bunların hepsi gerçek kişilerin faturalarıdır” diyerek verdiği örnekleri noktaladı.