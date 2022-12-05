Manisa Soma'da madencilerin günü kutlandı

4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla, Manisa Soma’da kutlama programı düzenlendi. Protokol üyeleri İmbat Madencilik’i ziyaret ederek işçi ve mühendislerle bir araya geldi.MANİSA (İGFA) - 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla Soma’da kutlama programı düzenlendi. İmbat Madencilik çalışma sahasında gerçekleştirilen programa Soma Kaymakamı Fatih Akkaya, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Fırat Özcan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Gökhan Aslan, Mezarlıklar Dairesi Başkanı Orçun Abalı, MHP Soma İlçe Başkanı Adem Yıldırım, AK Parti Soma İlçe Başkanı Erol Saygılı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Soma Muhtarlık İşleri Müdürü Can Doğan Cansever ve ilgililer katıldı.

İmbat Madencilik yetkililerinden Mustafa Çalık, protokol üyelerine çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından maden işçilerine tatlı ikramında bulunulurken, hayatını kaybeden maden şehitleri de rahmetle anıldı.