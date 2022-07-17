Manisa Soma'da korkutan deprem

Manisa'nın Soma ilçesinde 4,3 ve 3,8 büyüklüğünde iki ayrı deprem meydana geldi.ANKARA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgilere göre Manisa'nın Soma ilçesinde 1'er dakika arayla iki farklı deprem kaydedildi.

Merkez üssü Soma ilçesi olarak kaydedilen depremin ilki 14.55'te 4,3 büyüklüğünde, saat 14.56'da kaydedilen deprem ise 3,8 büyüklüğünde yaşandı.

Deprem, yerin 12 kilometre derinliğinde kaydedildi.