Manisa Selendi'de sağanak yağış teyakkuza geçirdi

Manisa Selendi'de etkili olan dolu ve yoğun sağanak yağış ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri de teyakkuza geçti.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısının ardından il genelinde önlemlerini aldı.

Meteoroloji'nin uyarısı sonrasında Selendi’de dolu ile başlayan ve yoğun sağanak yağışla devam eden yağmurlar ile birlikte MASKİ MAKOM ekipleri ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeli su birikintilerine müdahale etmeye başladı.

Büyükşehir ve MASKİ ekipleri, taşkın riski yaşanabilecek noktalara müdahalelerine devam ediyor. Ekiplerin, sağanak yağış bitene kadar sahadaki mesaisi de sürecek.