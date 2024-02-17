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Manisa Saruhanlı’da üçü bir arada temel

GÜNDEM 17.02.2024, 18:17
Manisa Saruhanlı’da üçü bir arada temel

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Saruhanlı’ya sözünü verdiği Yeraltı Otoparkı, Kent Meydanı ve Gençlik Merkezi projesinin temeli atıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Saruhanlı’da yapımına başlanan Yeraltı Otoparkı, Kent Meydanı ve Gençlik Merkezi projesinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün ile Cumhur İttifakı Saruhanlı Belediye Başkan Adayı Ekrem Cıllı’nın yanı sıra Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Saruhanlı İlçe Başkanı Baki Ulu, AK Parti İlçe Başkanı Şerif Eroğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Ülkü Ocakları İl Başkanı Emirhan Sallıtepe, MHP KAÇEP İlçe Didem Anat, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Jale Aslan, Belediye Meclis Üyeleri, Mahalle Muhtarları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törenin açılış konuşmasını Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin yaptı. Saruhanlı’ya önemli bir projenin kazandırılacağını ve buna ortak olmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Başkan Bilgin, “Hizmetin siyaseti olmaz. Saruhanlı’ya bu eseri kazandırdığı için Cengiz ağabeyime teşekkür ediyorum. Buranın maliyetinin otopark kısmı Saruhanlı Belediyemize ait. İlçemizin ihtiyacı vardı. Bu büyük bir sorundu. Saruhanlı’mıza hayırlı olsun” dedi.

Sözlerine Saruhanlı’nın bu güzel proje üçlemesinin hayırlı olmasını dileyerek başlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, “Yüce Allah, sağlık, sıhhat içerisinde açılışını da yapmayı bizlere nasip etsin inşallah. Zaman, su gibi akıp gidiyor. Göz açıp kapamadan 5 yıllık hizmet dönemimizi de hayırlısıyla tamamladık. Manisa’nın büyükşehir olduğu 2014 yılından bu yana 17 ilçemizin tamamına en güzel hizmetleri götürmenin çabası içinde olduk. Şehrimizin kanayan yaralarına neşter vurup, hemşerilerimizin ihtiyaç duyduğu hizmet ve projeleri hayata geçirdik. İmar sorunundan katı atık bertaraf tesislerine, prestij caddelerden, atık su arıtma tesislerine, kavşaklardan otoparklara, sosyal alanlardan eğitim hizmetlerine kadar şehrimizin ve hemşerilerimizin beklentilerine cevap veren çalışmaların altına imzamızı attık” dedi.

DEPREMDE VE PANDEMİDE YAŞAMINI YİTİRENLERİ ANDI

Geride kalan 5 yıllık sürede ülkece zor zamanların yaşandığını ifade eden Başkan Ergün, “Göreve geldiğimiz ilk günden beri sağladığımız bütçe disiplini, üretken belediyecilik ve doğru yönetim anlayışıyla bütçesinde rekorlar kıran, bir belediye olmanın ve Manisa’nın adını hep ilk sıralarda duyurmanın gururunu yaşadık. Bildiğiniz gibi, geride bıraktığımız 5 yıllık hizmet dönemimizde 2 yıl pandemi süreci; geçtiğimiz yıl da hepimizi derin yasa boğan deprem felaketini yaşadık. Bu vesileyle pandemide ve depremde yitirdiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Rabbim, bir daha ülkemize ve milletimize böyle acılar yaşatmasın” dedi.

11 MİLYAR TL YATIRIM

Olumsuzluklara rağmen hizmetleri sürdürdüklerini belirten Başkan Ergün, “Yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen hizmetlerimizi, projelerimizi ve çalışmalarımızı sürdürdük ve Manisa’mızın büyükşehir olmasından bu yana şehrimize tam 11 milyar liralık yatırım kazandırdık. Yaptığımız bu çalışmalar, geçtiğimiz hafta içinde bizleri ziyaret eden Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek tarafından da takdirle karşılandı. Sayın Bakanımız, bütçemizin yüzde 40’ının yatırıma ayrılmasının muazzam bir şey olduğunu dile getirdi ve kaynakların eser anlamında millete dönmesinin önemine vurgu yaparak, bizlere teşekkür etti. Bu da hem şahsım, hem çalışanlarımız hem de Manisa’mız için büyük bir gurur kaynağı oldu” dedi.

Saruhanlı’da Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini belirten Başkan Ergün, “Halka hizmet hakka hizmettir anlayışıyla Saruhanlı’mızda Uğur Mumcu Parkı, Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, MABEM, Gıda Bankası, Atatürk, Hükümet, Namık Kemal ve Talatpaşa Prestij caddeleri, katı atık transfer istasyonu, çiftçimize yönelik yardımlar, mezarlık hizmetleri, Cami aydınlatmaları, Saruhanlı atık su arıtma tesisinin işletime alınması gibi hizmetlerimizi kazandırdık. Yol medeniyettir anlayışımızla ilçemizde bugüne kadar 411 kilometrenin üzerinde asfalt çalışması yaptık. Bununla birlikte özellikle mahallelerimizde 1 milyon 180 bin 509 metrekare kilit parke taş çalışması gerçekleştirdik. Asfalt çalışması yaptığımız tüm yollarda kedi gözü, uyarıcı levha montajlarımız ve yol çizgi çalışmalarıyla konfor ve güveni ön planda tuttuk” diye konuştu.

Tarımsal ve kırsal kalkınmaya yönelik Saruhanlı’daki desteklemelerden de bahseden Başkan Ergün, “Geçtiğimiz yıl 150 milyon Lira gibi büyük bütçe ayırdığımız kırsal kalkınmaya yönelik hizmetlerimizde Saruhanlılı çiftçilerimize önemli katkılar sağladık. Sulama göletleri, hayvan içme suyu göletleri, yem desteği, koç desteği, taral doldurma, tarım makineleri desteği, gübre desteği gibi sayısız hizmetlerle çiftçimize dayanak olduk. Yangından dolayı zarar gören Sarısığırlı, Hatıplar ve Çaltepe mahallelerinden 35 üreticimize yüzde 100 hibe desteğimizle 1650 adet zeytin fidanı dağıtımı gerçekleştirdik. Bugüne kadar yalnızca Saruhanlı’daki çiftçilerimize sağladığımız destek miktarı 4 milyon 13 bin liraya ulaştı. Ürünleri bol, kazançları bereketli olsun" dedi.

Başkan Ergün, 2017 yılında hayata geçirdikleri Uzunburun Katı Atık Bertaraf Tesisi ve Düzenli Depolama Sahası ile Manisa’nın 40 yıllık çöp sorununu tarihe gömdüklerini dile getirdi.

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