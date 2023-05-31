Manisa Saruhanlı'da MASKİ seferberliğini sürdürüyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere mahallesinde ani ve aşırı yağan yağışların ardından bölgede çalışmalarını sürdürüyor.MANİSA (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Saruhanlı ilçesine bağlı Koldere Mahallesi başta olmak üzere Mütevelli ve Gümülceli mahallelerinde meydana gelen yoğun yağışın hemen ardından harekete geçen Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor

MASKİ ekipleri bölgedeki ani yağışların ilk anından itibaren Koldere’de çalışıyor.

Yağışlardan olumsuz etkilenen Koldere mahallesinde yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mümin Deniz, “Paletli kepçelerimiz, ekskavatörlerimiz, kamyonlarımız ve tüm iş makinalarımızla Koldere’deyiz. Dere yataklarında sıkıntı olan yerlerin açılması ve suyun akarını sağlayacak problemleri giderme noktasında ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor” dedi.

Ekipler dere yataklarında biriken çöpleri, yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarında yaşanan tıkanıklıkları temizleyerek vatandaşların yanında olmayı sürdürüyor.