Manisa Saruhanlı'da da hibeli gübreler teslim edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere destek olmak amacıyla yüzde 50 hibe desteği ile verdiği gübrelerin dağıtımına Saruhanlı ilçesi ile devam etti. Bu kapsamda, Saruhanlı’da 73 üreticiye 11700 kilogram gübre teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla üreticilere desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi il genelinde çiftçilere gübrelerini teslim etmeye devam ediyor.

2023 yılı için tarımsal ve kırsal kalkınmaya 122 milyon liralık dev bir bütçe ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, yüzde 50 hibe destekli olarak temin edilen gübreleri Saruhanlı ilçesindeki üreticilere düzenlenen tören ile 11700 kilogram gübreyi teslim etti. Düzenlenen törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, siyasi partilerin ilçe başkanları, Büyükşehir Belediye Meclis üyeleri ve üreticiler katıldı.

Törende konuşan Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, “Bir insana boşuna efsane denmez. Cengiz Ergün Başkan gerçekten efsane bir başkan. Geçtiğimiz günlerde kasa dağıtımı, sepet dağıtımı olsun, çiftçi için her türlü hizmeti vermeye hazır bir başkan. Kendisine buradan teşekkür ediyorum, çiftçiye hizmet böyle olur. Hiçbir menfaat gözetmeden, ayrımcılık yapmadan, tek hizmet veren sadece Cengiz Ergün başkan. Çiftçiye verdiği hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bunların devamını bekliyoruz. Çiftçimiz her zaman sizin yanınızda olacaktır. İnşallah bunların devam gelir” diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 2023 yılında tarım için 122 milyon liralık bir bütçe ayrıldığına dikkati çekerek, yılın ilk çalışması olarak gübre desteği ile başladıklarını ve 38 TIR toplamda 1000 ton gübrenin sevkiyatları Manisa’nın 17 ilçesine tamamlandığını kaydetti.

Yapılan konuşmalar sonrasında Saruhanlı ilçesindeki üreticilere gübreleri törene katılan protokol üyeleri tarafından teslim edildi.