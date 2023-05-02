Manisa Saruhanlı'da Başkan Ergün'e sevgi seli.. Kuzu hediye edildi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ilçe programları kapsamında Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece mahallesinde vatandaşların konuğu oldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, ilçe programları kapsamında, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 11 milyon 526 bin TL yatırım bedeli ile çehresi değiştirilen Saruhanlı ilçesine bağlı Çullugörece mahallesini ziyaret etti.

Mahalle girişinde vatandaşlar tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Başkan Ergün’e MahalleMuhtarı İbrahim Dedeoğlu ve mahalleliler tarafından çiçek takdim edilirken mahalle sakinlerinden Zeynep Dedeoğlu tarafından Başkan Ergün’e kuzu hediye edildi.

Mahalle Muhtarı Gürsel Tan’ın çiçek takdimi sonrasında mahallede kurban kesilerek dualar edildi.

“HEDEFİMİZ MAHALLELERİMİZE EN İYİ HİZMETİ ULAŞTIRMAK”

Çullugörece’ye yapılan hizmetleri vatandaşlara hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, bin 88 mahaleye hizmet etmenin gayreti içerisinde olduklarını ve bu konuda 14 yılı geride bıraktıklarını belirterek, "Çullugörece’de altyapı ve üst yapısıyla birçok hizmeti hayata geçirdik. Helali hoş olsun. Kırsalda 780 mahallemiz var şuana kadar 264 tanesinin alt ve üst yapılarını bitirdik. Gönlümüz istiyor ki bu mahallelerin tamamının alt ve üst yapılarını tamamlayalım. Allah’ın izniyle imkanlarımız dahilinde bu mahallelerimizin alt ve üst yapılarını tamamlayarak şehir merkezlerine yapılan hizmetleri bu mahallelerimize de kavuşturacağız" dedi.

"Muhtarlarımız ne istiyorsa imkanlar dahilinde elimizden gelenin en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz" diyen Başkan Ergün, "Tabi ki bu hizmetleri Manisa’ya getirmenin bir diğer yolu da siz vatandaşlarımızdan geçiyor. Önümüzde çok önemli bir seçim var. O yüzden Milliyetçi Hareket Partisi olarak bundan sonra daha güçlü olmamız ve Ankara’ya daha kuvvetli gitmemiz lazım ki, Ankara’daki imkanları daha fazla Manisa’ya getirebilelim. Bu nedenle ben Milletvekili aday arkadaşlarımıza kefilim. Bugün buraya sizlerin desteğini istemeye geldik. Bir elin nesi var iki elin sesi var. 14 Mayıs gününde önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a sonra da üç hilale basacağınız mühür ile Ankara’ya güçlü bir şekilde gideceğiz inşallah. Vereceğiniz destek ile Milliyetçi Hareket Partisi olarak 3 milletvekili çıkaralım ki Manisa’nın sesi Ankara’da daha gür çıksın” diye konuştu.

Mahalle ziyaretinde çocukların yoğun ilgi ve alakasıyla da karşılaşan Başkan Ergün, çocuklarla tek tek ilgilenerek kırtasiye seti ve top hediye etti.