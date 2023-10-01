Manisa Sarıgöl'ün Kent Meydanı için yer teslimi tamam

Manisa Büyükşehir Belediyesinin Sarıgöl Belediyesi işbirliğiyle Sarıgöl ilçesine kazandıracağı kent meydanı projesinin ihale prosedürlerinin tamamlanmasının ardından yüklenici firma ile yer teslimi sözleşmesi imzalandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Sarıgöl Belediyesi işbirliği ile ilçeye modern bir kent meydanı kazandırılacak.

Daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk arasında imzalanan işbirliği protokolü sonrasında ilçeye kazandırılacak olan meydan projesinin ihale prosedür sürecinin ardından sözleşmesi Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya ve yüklenici firma yetkilisi tarafından imzalanarak yer teslimi yapıldı.

Modern mimarisiyle Sarıgöl’e nefes aldıracak projenin yüzde 50’si Manisa Büyükşehir Belediyesi yüzde 50’si de Sarıgöl Belediyesi tarafından karşılanacak. Çevresinde yapılacak olan yol ve kaldırım çalışmalarıyla birlikte 10 bin 553 metrekareyi kapsayacak olan proje kapsamında Atatürk Anıtı, toplanma ve etkinlik alanı, 230 metrekarelik anfi alanı ve oturma alanlarının yanında da yazı duvarı yer alacak. Ağaçlandırma ve bitkilendirme çalışmalarının yapılacağı projenin en kısa sürede tamamlanarak, Sarıgöllü vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.