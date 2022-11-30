Manisa Sarıgöl'ün dev yatırımı gün sayıyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, bereketli Gediz ve Bakırçay Havzalarını korumak için yatırımlarına hızla devam ederken Sarıgöl ilçe merkezi için inşa ettiği atıksu arıtma tesisinde betonarme imalatlar da tamamlandı ve teknik donanım ile ekipmanların montaj çalışmalarına başlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, çevreci yatırımlarla Manisa’nın doğasını korumak için çalışmalarına devam ediyor.

Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Sarıgöl Atıksu Arıtma Tesisi ilçeye hizmet için artık gün sayıyor. 55 milyonluk tesiste, betonarme imalatların tamamlanmasının ardından teknik donanım ve ekipmanların montajlarına başlandı.

Sarıgöl merkeze yakın 17 kırsal mahallenin de faydalanacağı tesis, Gediz Nehri’nin temizlenmesinde büyük öneme sahip olacak ve günlük 2 bin 800 metreküp evsel nitelikli atıksu arıtılacak.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Yatırım ve İnşaat Daire Başkanı Hilmi Serkan Emir, çalışmalarda son aşamada olduklarını belirterek, "Gediz ve Bakırçay Havzalarının, bereketli topraklarımızın korunması noktasında yürüttüğümüz proje ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir Manisa bırakma hedefindeyiz. Yaptığımız yatırımlar sadece Manisa’mızı değil, Ege Bölgesi’ni de koruyacak nitelikte” diye konuştu.