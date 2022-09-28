Manisa Sarıgöl'de istihdama yönelik 'kooperatifleşme' istişaresi

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu, Sarıgöl’de toplanarak, mahalle muhtarları ve kadınlarla bir araya geldi. Yapılan toplantıda kadınların istihdamı ve kooperatifleşme gibi konularda görüş alışverişinde bulunuldu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu, bu ayki toplantısını Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirdi.

Sarıgöl Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Seyrani Kandemir, Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Akif Kılıçaslan, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Muammer İner, Sarıgöl Belediye Meclis Üyesi Nuray Şencan, Sarıgöl Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Sorumlusu Cennet Yıldırım, SARKOOP Sarıgöl Kadın Kooperatifi Yönetimi, Sarıgöl Muhtarlar Derneği Başkanı Serkan Mintaş, Bereketli Mahalle Muhtarı Kerim Bostan, Çavuşlar Mahalle Muhtarı Mehmet İğdeli, Alemşahlı Mahalle Muhtarı Ahmet Ur, Özpınar Mahalle Muhtarı Ersoy Erdoğan, Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ömer Kaçmaz ve Sarıgöllü kadınlar katıldı.

Kadınların istihdamına yönelik konuların görüşüldüğü toplantıda, kooperatifleşme üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.

Sarıgöl’de kurulacak olan kadın kooperatifinin öneminin vurgulandığı toplantıda, bu kooperatifte kadınlarca üretilecek ürünlerin satışının yapılabileceği satış alanı oluşturulması noktasında yapılabilecek çalışmalar masaya yatırıldı. Toplantıya katılanların görüşlerinin de alındığı organizasyonda, bu tür verimli toplantıların devam etmesi düşüncesiyle birleşime son verildi. Toplantının ardından Engelliler ve Kadın Sorunları Komisyonu üyeleri, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’a nezaket ziyaretinde bulundu.