Manisa Sandal Mahallesi’nde ulaşım konforu

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesi Sandal Mahallesi’nin yaklaşık 10 mahalleyle bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışmasını tamamladı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Kula ilçesi Sandal Mahallesi’nin yaklaşık 10 mahalleyle bağlantısını sağlayan yolda sathi kaplama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan bu çalışmanın ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe’yi ziyaret ederek, mevcut yolda incelemede bulundular. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek, hatıra amacıyla muhtarlara duvar saati hediye etti.

Yapılan yol çalışması nedeniyle memnuniyetini paylaşan Muğla'nın Kula ilçesine bağl Sandal Mahalle Muhtarı Ahmet Gökçe, ”Allah razı olsun başkanımız her sıkıntımızda yanımızda” ifadelerinde bulundu.