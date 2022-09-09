Manisa Salihli'deki üreticiler zeytin kasalarına kavuştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan zeytin kasasının kullanılmasının yaygınlaştırılması projesi kapsamında Salihli ilçesinde 460 üreticiye 4 bin 600 adet zeytin kasası dağıtıldı.MANİSA (İGFA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Zeytin Üreticilerine 72 Bin Kasa Desteği projesi kapsamında Salihli’deki üreticilere zeytin kasası dağıttı.

Salihli İtfaiye Amirliği’nde gerçekleştirilen kasa dağıtım törenine Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları İbrahim Karaca ve Serkan Sözer, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanı Kurtuluş Kuruçay, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Salihli Tarım Orman Müdürü Ali Demir, MHP İlçe Başkanı Mehmet Akın, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün ve üreticiler katıldı.

Zeytin kasası dağıtım töreninde Salihli Tarım Orman Müdürü Ali Demir konuşma yaptı. Demir, tarım kentinde tarımın gelişimi için yapılan çalışmalardan memnuniyet duyduklarını belirterek, çiftçiye verilen desteklerden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Sonrasında kürsüye gelen Salihli Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Karaca, 2014 yılından beri Manisa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde el ele omuz omuza çok güzel hizmetler verdiklerini belirterek, şehrin her kesimine yönelik hizmetler üretmeye çalıştıklarını söyledi.

Salihli’deki zeytin kasası dağıtım töreninde son olarak Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu bir konuşma yaptı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileterek konuşmasına başlayan Öztozlu, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Köylü Milletin Efendisidir’ anlayışıyla ve Başkanımız Cengiz Ergün’ün talimatları ile 2022 yılı içerisinde 70 milyonluk bütçeyi kırsala ayırdık. Bugün de siz değerli üreticilerimizle zeytin kasası dağıtımında bir araya gelmekten oldukça mutluyuz. Şu an 72 bin adet zeytin kasasının dağıtımını yapıyoruz. Bunun ardından yakın zamanda sulama kooperatiflerine 50 bin metrekare borunun dağıtımını yapacağız. Geçtiğimiz ayda 100 bin adet kelteri dağıttık. Geçtimiz yıl 100 bin adet meyve fidanı dağıtmıştık, bu sene 150 bin adet meyve fidanı dağıtacağız. Talepleri geri çevirmeyeceğiz" diye konuştu.