Manisa Salihli'de zeytin fidanları üreticilere teslim edildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında desteklerini sürdürüyor. Yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtılan 6 bin 480 zeytin fidanı Salihli'de de üreticilere teslim edildi.MANİSA (İGFA) - Kırsal kalkınmanın sağlanması noktasında 70 milyon liralık dev bütçeyi Manisalı üreticilere ayıran Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticileri desteklemeye devam ediyor.

Üzüm sepeti, zeytin kasası, gübre ve tohum destekleri gibi projelerle üreticinin yanında olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, 'Meyveciliği Geliştirme Projesi' kapsamında da Salihlili 72 üreticiye 6 bin 480 adet zeytin fidanı desteğinde bulundu.

Düzenlenen törenle yüzde 75 hibe destekli zeytin fidanları Salihlili üreticilere teslim edildi. Törene Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Gün, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ali Demir ile üreticiler katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, törende konuşma yaparak kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla hayata geçirilen projelerden bahsetti.

Öztozlu, önümüzdeki 2023 yılı içerisinde de desteklerin katlanarak devam edeceğini kaydetti.