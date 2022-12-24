Manisa Salihli'de yağmur suyu mesaisi

MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesine bağlı Özyurt Mahallesinde kısmi yağmur suyu hattı döşeme çalışması ile ızgara montajı yaptı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı altyapı çalışmaları ile mahallelerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu kapsamda, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı bünyesinde Salihli ilçesine bağlı Özyurt Mahallesinde yağmur suyu hattı döşeme ve ızgara imalatı yapıldı. Yapılan çalışma ile mahallede yağışlı havalarda yaşanabilecek olası taşkın riskine karşı önlem alındı.