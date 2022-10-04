Manisa Salihli'de TSO Meclisi'ne plaketli hizmet teşekkürü

Manisa'da Salihli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO)’nın son meclis toplantısında, dört buçuk yıl boyunca görev yapmış olan Meclis üyeleri plaketle onurlandırıldı.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’nın Eylül ayı faaliyetlerinin değerlendirildiği Meclis toplantısı, aynı zamanda son hizmet döneminde gerçekleştirilen çalışmaların tek tek gözden geçirildiği bir toplantı oldu.

Toplam 17 Meslek Grubu’nda görev yapan 37 Meclis üyesine, üzerinde “2018-2022 döneminde Meclis Üyesi olarak görev üstlendiğiniz Salihli Ticaret ve Sanayi Odası’na yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür eder, sağlıklı bir ömür dileriz” temennisine yer verildi. Plaketteki dileğin altında da Meclis Başkanı Süleyman Oral ve Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel’in isimleri yer aldı.

Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, yaptığı konuşmada 2018 yılının Mart ayından bu yana görev yapan Meclis’in ve Yönetim Kurulu’nun 4,5 yıllık faaliyetlerinin bir özetini paylaştı. Salihli, Kula ve Selendi’deki ticaret ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren üyelerine 37 Meclis Üyesi ve 54 meslek komitesi üyesi kanalıyla ulaştıklarını belirten Yüksel, bu dönemde bölgenin ekonomi, eğitim, kültür-sanat gibi pek çok alanda gelişmesi için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Yüksel, üyelerin sorunlarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne ileterek, çözüm konusunda ısrarlı takiplerde bulunduklarını belirtti.

Daha sonra üyeler tek tek kürsüye davet edilerek, plaket ve hizmet belgesi takdim edildi. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel ve Meclis Başkanı Süleyman Oral’ın plaketlerini yaşça en büyük üye sıfatıyla Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Yenidünya ve en genç üye sıfatıyla da Meclis Üyesi Erhan Güzel sundu.