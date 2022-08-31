Manisa Salihli'de iki yöresel tescil başvurusu

Manisa'da Salihli üzüm pekmezi ve Gökeyüp çömleği için marka tescil başvurusu yapıldı.MANİSA (İGFA) - Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, yörenin tescilli ürünlerine iki yeni ürün daha eklemek için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

TSO, Salihli Sultani Üzüm Pekmezi ve Gökeyüp Çömleği için Türk Patent ve Marka Kurumu’na gerekli başvuruları yaptı.

İlk coğrafi işaret tescilini 2008 yılında Salihli Kirazı’na alan Salihli Ticaret ve Sanayi Odası, zaman içinde Odun Köfte ve Kula Leblebisi’ni de coğrafi işaretli ürünleri arasına kattı. Tescilli ürünlerin sayısını artırmak için bir süredir hazırlık yapan Oda, iki yeni ürün için aynı anda başvuru yaptı. Salihli Sultani Üzün Pekmezi ve Gökeyüp Çömleği için başvuru dosyaları Türk Patent ve Marka Kurumu’na teslim edildi.

Adı “Salihli ile anılan iki ürün olan “Salihli Kirazı” ve “Salihli Odun Köftesi”ni 2008 yılında tescil ettiren Oda, 2019 yılında da kendi sorumluluk alanında bulunan Kula’nın leblebisini coğrafi işaret tescili koruması altına aldı.

SULTANİ ÜZÜM PEKMEZİ

Salihli TSO, bölgenin başlıca tarımsal ürünü olan Sultani Üzüm’den elde edilen pekmez ve ünü il sınırlarını aşan Gökeyüp Çömleği’ni de tescilli ürünler kervanına katma kararı aldı.

Geleneksel yöntem ile yıllardır evlerde üretimi devam eden Sultani Üzüm Pekmezi, lezzeti ve aromasının yanı sıra yüksek besin değeri ile tercih edilen yerel ürünler arasında yer alıyor. Yörede gelir getirici tarımsal faaliyetlerin başında yer alan Sultani üzüm üretimi, Gediz havzasında özellikle ova kesimlerdeki mahallelerin tamamında ağırlıklı olarak üretiliyor. Genelde kurutulmuş olarak değerlendirilen üzümlerin bir kısmından da geleneksel yöntemlerle pekmez üretimi yapılıyor.

GÖKEYÜP ÇÖMLEĞİ

Marka tescili için başvurusu yapılan diğer ürün ise Salihli’nin yüksek kesimlerinde yer alan Gökeyüp’ün geleneksel çömleği oldu. 600 yıldır üretimi köylü kadınlar tarafından yapılan ve tamamen el işçiliği ile imal edilen Gökeyüp Çömleği, lezzetli yemeklerin pişirildiği çok özel bir toprak kap olarak tercih ediliyor.

Yöreye özgü tescilli ürün sayısını yeni iki ürünle birlikte beşe çıkarmak için bir süredir hazırlık yaptıklarını belirten Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, “Salihli ve odamızın sorumluluk alanında bulunan Kula ve Selendi’ye özgü ürünlerin değerini artırmaya yönelik olarak tescil çalışmalarına ağırlık verdik. Salihli Kirazı, Salihli Odun Köftesi ve Kula Leblebisi’nden sonra, şimdi de Salihli Sultani Üzüm Pekmezi ve Gökeyüp Çömleği’ni de tescil korumasına alıyoruz. Tescil edilen ürünlerin değeri artıyor ve özellikle yurt dışından daha çok talep görüyor. Bu iki ürünün benzerlerinden ayrılan özelliklerini tespit etmek için 5-6 aydır süren çalışmalar nihayet tamamlandı ve başvurumuzu Patent ve Marka Kurumu’na yaptık. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra takriben bir - bir buçuk yıl içinde sürecin tamamlanmasını bekliyoruz. Üreticilerimize şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.