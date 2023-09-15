Manisa Salihli'de 9 bin adet meyve kasası dağıttı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kısa süre önce başlattığı ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesini Salihli’de sürdürdü.MANİSA (İGFA) - 2023 yılında Büyükşehir Belediyeleri arasında tarıma ve kırsal kalkınma projelerine bütçesine oranla en yüksek payı ayıran Büyükşehir Belediyesi olan ve bu yönüyle tüm kamuoyunun takdirini kazanırken; üreticilerin de yüzünü güldüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yakın zamanda uygulamaya aldığı ‘Meyve Üreticilerine 120 Bin Kasa Desteği’ projesine Salihli’de devam etti.

Salihli İtfaiye Amirliği’nde 900 meyve üreticisine yüzde 100 hibeli 9 bin adet meyve kasası dağıtıldı.

Meyve kasası dağıtım programına Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, mahalle muhtarları ve üreticiler katıldı.

Salihli’deki meyve kasası dağıtım töreninde açılış konuşmasını Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer yaptı. Sözer, “9 yıldır Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde ilçemize hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde de aynı şekilde devam edecek. Cengiz Başkanımız ve Zeki Başkanımız, kırsal mahallelerdeki çiftçilerimiz için büyük işler yapmaya çalışıyorlar. Cengiz Başkanımıza sizlerin adına çok çok teşekkür ediyoruz. Her zaman olduğu gibi çiftçilerimizin yanındalar. Kelter, kasa, fidan desteği, sera, üzüm bezi desteği gibi konularda hiçbir zaman çiftçimizi yalnız bırakmıyorlar. Yapılan bu desteklerin çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.