Manisa protokolünden huzurevi ziyareti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ve protokol üyeleriyle birlikte Manisa Huzurevi Vakfı Mehmet Suphi Egemen-Abdürrahim Ot Dinlenme Evi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu’nda kalan sakinleri ziyaret etti.MANİSA (İGFA) - Manisa protokolü, Kurban Bayramı ziyaretleri kapsamında Manisa Huzurevi Vakfı Mehmet Suphi Egemen-Abdürrahim Ot Dinlenme Evi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi İsmail-Muammer Cider Huzurevi ve Dinlenme Yurdu’nu ziyaret etti.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, eşi Zehra Karadeniz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, eşi Şeyda Ergün, 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan ve eşi, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer ve eşi, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul ve eşi, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu ve daire başkanlarından oluşan heyet, huzurevi sakinlerinin ellerini öperek, bayramlarını kutladı. Vali Karadeniz ve Başkan Ergün ile protokol üyeleri ve eşleri, huzurevi sakinlerine çeşitli hediyeler de takdim etti. Ziyaretler, günün anısına hatıra fotoğrafları çektirilmesiyle son buldu.