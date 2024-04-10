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Manisa Protokolü bayramlaştı

Manisa protokolü, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Manisa Öğretmenevi’nde bayramlaştı Manisa Valisi Enver Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile protokol üyeleri katıldı

GÜNDEM 10.04.2024, 15:01
Manisa Protokolü bayramlaştı

Manisa protokolü, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Manisa Öğretmenevi’nde bayramlaştı. Manisa Valisi Enver Ünlü’nün ev sahipliğinde gerçekleşen bayramlaşma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen ile protokol üyeleri katıldı.MANİSA (İGFA) - Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Manisa protokolü Manisa Öğretmenevi’nde düzenlenen resmi bayramlaşma töreninde bir araya geldi. Bayramlaşma törenine Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, CHP Manisa Milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, Garnizon Komutanı P.Alb. Zeynel Abidin Alptekin, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, İlçe Belediye Başkanları, ilçe kaymakamları, siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Manisalılar katıldı. Manisa Valisi Enver Ünlü, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ile protokol üyeleri, törene katılanları kapıda karşılayarak tek tek tokalaştı, bayramlarını kutladı. Tokalaşmanın ardından Manisa Valisi Ünlü’nün önderliğindeki protokol üyeleri tek tek masaları gezerek konuklarla ilgilendi sohbet etti, bayramlarını kutladı.

“ŞEFFAF VE ADİL BİR BELEDİYECİLİĞİ MANİSA’YA YAŞATACAĞIZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, törende yaptığı konuşmasında, Ramazan Bayramı’nın sağlık mutluluk ve neşe getirmesini dileyerek, “Bugün Polis Haftası. Vatanımıza milletimize hizmet eden polislerimize, başta emniyet müdürümüz olmak üzere tüm mesai arkadaşlarının polis gününü kutluyorum. Allah vatanımıza milletimize her zaman birlik ve dirliğimizi versin. Göreve geldikten sonra yaklaşık 10 gün oldu. 10 günden itibaren ve bundan sonrası 5 yıllık süre dahil olmak üzere daha şeffaf daha adil bir belediyeciliği Manisa’ya yaşatmak adına yola çıktık. Umarım 5 yıl boyunca sizlerle birlikte bu düsturla birlikte sizlerle hareket edeceğiz. Manisa’mıza hak ettiği değeri kavuşturacak olan bir başkan ve yönetimi sizlere sergileyeceğiz. Tekrardan bayramınız mübarek olsun, hayırlı günleriniz olsun” dedi.

“TÜM PARTİLERE ÇAĞRIDA BULUNDU”

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise konuşmasında, “Manisa’da doğmuş, dedeleri ve babaları Manisa Defterdarlığına hizmet etmiş, annesi babası Manisa’yı okutmuş emekli öğretmen bir ailenin çocuğu olarak partim bir başka bir görev vermediyse ben bayramda Manisa’da olurum. Gün oldu bu bayramlaşmalara 2 kişi geldik, gün oldu 4 kişi geldik. Gün oldu hiçbir belediye kazanamadık. Gün oldu 4 belediyemiz oldu. Bugün buraya Manisalıların teveccühü ile 15 belediye başkanımla, 63 belediye meclis üyesi arkadaşımla ve Cumhuriyet Halk Partisi örgütü ile bu bayramlaşmaya katılmanın heyecanı ve kıvancı içindeyim. Buradan Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarına sesleniyorum. Kendinizi kaybetmiş ve yalnız hissetmeyin. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Belediye Başkanları kamu görevi yapmanın bilincinde, hangi siyasi görüşten olursa olsun tüm vatandaşlarımıza eşit hizmet vermekte hem kanunen memurdurlar hem de vicdanen onlardan beklentimiz odur ki buna mecburdurlar. Bundan sonraki süreçte hangi parti olursa olsun, hangi görüş olursa olsun belediye başkanlarımızın kapısı sonuna kadar açıktır. İl Başkanım Türkiye’deki 4 kadın il başkanından bir tanesidir partimizdeki. Teminatımdır ki partimizin kapısı kurucusunun kimliğinden mütevellit baba ocağıdır, sonuna kadar açıktır. Siyasi görüş ayrımı olmaksızın sesini duyuramayan kim varsa il başkanımız bizim resmi ve insani vekilimizdir. Bugün ben bu bayramlaşmaya Belediye Başkanım yok diye gelemeyen bir il başkanı varsa, kusur onların değil bizimdir. Kurban bayramından önceki hafta AK Parti’nin, MHP’nin, İyi Parti’nin Manisa’daki tüm partilerin il başkanlarını aramak, birlikte olduğumuzu arzumuzu ifade etmek benim şahsımda il başkanımın ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın görevidir. Sayın Valimiz Manisa’nın çok şanslı olduğu bir seriyi devam ettiriyor. Biz Manisa olarak geldiğinde ‘Hayırlı olsun’a gittiğimizde tüm temennilerimizi karşılayan devlet adamlarıyla muhatap olduk. Çok ufak tefek istisnalar hariç. Sayın Valimiz de geldiği günden itibaren bir başka siyasi partinin genel başkanı olan Cumhurbaşkanı tarafından atanmış olmanın bizim ve kendisi açısından tüm zorluklarına rağmen bir devlet adamı kimliği ile görevini eşit ayrımsız ve hakkaniyetle yapmıştır, yapmaya devam etmektedir. Ben bugün bundan önce görev yapan valilerimi, kimi Kosova’da polis gücünde görevli kimi Azerbaycan’da görevli emniyet müdürlerime, Manisa Garnizonu’nda görev yapmış kimi emekli kimi kuvvetle görevli komutanlarımı her bayramda olduğu gibi arayacağım. Manisa’da olmak Manisa’yı bir bütün olarak sahiplenmeyi gerektirir. Manisa’nın üst düzeyde bir siyasi kültürü ve her şeyden önce her ayrımcılığı aşan bir hemşerilik ve kardeşlik bilinci vardır. Bunun tüm Türkiye’ye örnek olmasını bir kez daha temenni ediyorum. 17 ilçemizden buraya gelen ilçe başkanlarıma, 14 ilçemizden gelen belediye başkanlarıma, illerine vardıklarındaki bayramlaşmalarda ilçelerine vardıklarındaki bayramlaşmalarda tüm vatandaşlarımıza en derin sevgilerimizi saygılarımızı, muhabbetlerimizi iletmelerini diliyorum. Her hangi bir kurumun, kuruluşun, gazimizin, şehit ailemizin, engelli derneğimizin, tüm kuruluşların neye ihtiyaçları varsa, kanunlar ve imkanlar dahilinde bizim yapabileceğimiz ne varsa hepsi bizlere emanettir. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum, mutlu bir bayram geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Manisa Valisi Enver Ünlü ise törendeki konuşmasında, tüm katılımcıları selamlayarak, herkesin bayramını kutladı, iyi bayramlar temennisinde bulundu.

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