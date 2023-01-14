Manisa Otmanlar’da sıra üst yapıda

MASKİ Genel Müdürlüğü, 154 Mahalle projesi kapsamında Yunusemre İlçesine bağlı Otmanlar’da 3 bin 200 metre kanalizasyon, 2 bin 500 metre içme suyu hattı ve 1 adet 500 kişilik foseptik inşası tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, yaptığı yatırımlarla mahallelerin modern bir görünüme kavuşmasına ve sorunlara kalıcı çözüm getirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı tarafından Yunusemre ilçesine bağlı Otmanlar mahallesinde yaklaşık 3 bin 200 metre kanalizasyon hattı, 2 bin 500 metre içme suyu hattı ve 1 adet 500 kişilik foseptik işlerini bitirerek altyapı çalışmalarını tamamlandı. Tamamlanan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyen Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanı Hilmi Serkan Emir, yüklenici firmadan üst yapı çalışmaları hakkında detaylı bilgiler aldı.

İnceleme sırasında Otmanlarda altyapı çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Hilmi Serkan Emir, “Otmanlar mahallemizde 4,5 milyon TL maliyet ile 3 bin 200 metre kanalizasyon, 2 bin 500 metre de içme suyu hattı ve 1 adet 500 kişilik foseptik inşaatı çalışmaları hızlı ve sorunsuz bir şekilde tamamladı. Alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından üst yapı çalışmalarına da başlıyoruz” dedi. Yeni nesil mekanik sayaçların montajlarının da tamamlandığını sözlerine ekleyen Başkan Emir, “Tamamlanan altyapı çalışmalarının akabinde yeni nesil mekanik sayaçların montajları da tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün öncülüğünde yürüttüğümüz bu çalışmalar tamamlanınca mahallemiz hem sağlam altyapıya kavuşacak hem de modern bir görünüm kazanacak” dedi.

Mahallelerinde dönüşüme şahitlik eden Muhtar Serdar Sağol, yürütülen çalışmaların sorunsuz bir şekilde ilerlediğine dikkat çekerek, “Mahallemizin dönüşümünü büyük bir heyecanla takip ediyoruz. Alt yapıdan tutunda üst yapımıza kadar mahallemiz yenileniyor. Ben hizmetlerinden ötürü Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün’e çok teşekkür ediyorum” dedi.